Mogi Guaçu inicia encontros para construção do Plano Municipal da Primeira Infância

Iniciativa reúne secretarias e conta com apoio da Urban95 para definir metas e estratégias voltadas ao desenvolvimento integral das crianças

Nesta terça-feira, 4 de novembro, a Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio da Secretaria Municipal da Educação, deu início a uma série de encontros formativos com o objetivo de avançar na elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância (PMPI). O objetivo é construir um documento que definirá metas e estratégias intersetoriais voltadas ao desenvolvimento integral das crianças nos primeiros anos de vida.

A criação do PMPI de Mogi Guaçu conta com o apoio da Urban95, sendo ela uma organização parceira que presta assessoria técnica ao município na elaboração do documento. A Urban95 é uma iniciativa da Fundação Bernard van Leer, que incentiva as cidades brasileiras a se planejarem sob a perspectiva de crianças de três anos e com cerca de 95 cm de altura para garantir o seu desenvolvimento integral.

O secretário da Educação, Paulo Paliari, comentou que a parceria tem contribuído para ampliar o olhar sobre as políticas públicas voltadas à infância, envolvendo não apenas a sua Pasta, mas também as Secretarias de Saúde, Cultura, Assistência Social (SAS), Esporte e Lazer (SEL), Planejamento e Desenvolvimento Urbano (SPDU), Obras e Mobilidade (SOV) e Serviços Municipais (SSM).

“O Plano da Primeira Infância é uma exigência legal em vigor há cerca de 10 anos e sua construção representa um compromisso com o fortalecimento das políticas públicas voltadas às crianças. O documento vai orientar ações que garantam o bem-estar, a aprendizagem e o protagonismo infantil nos diversos espaços da cidade”, falou.

A atividade realizada na manhã de hoje faz parte de uma ciranda formativa, composta por quatro encontros, que reunirá gestores, técnicos e representantes das Secretarias Municipais envolvidas. “O objetivo é discutir o mapeamento da situação da infância no município e elaborar estratégias conjuntas para promover o desenvolvimento integral das crianças”, disse.

Segundo ele, a proposta vai além das escolas porque é preciso pensar na cidade como um todo como, por exemplo, em parques e demais espaços públicos, para garantir, no futuro, que as crianças tenham acesso a ambientes seguros, inclusivos e estimulantes. “Estamos construindo um plano que olha para a criança de forma integral, a partir das necessidades e do olhar da infância”, destacou.

O processo irá seguir ao longo dos próximos meses e, ao final, deverá resultar em um documento que norteará as ações municipais voltadas à primeira infância nos anos vindouros.