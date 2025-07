Mogi Guaçu inicia nova etapa de castração gratuita para gatos de colônia e de protetores independentes

Ação da Secretaria de Bem-Estar Animal vai disponibilizar 500 vagas para controle populacional e promoção da saúde dos felinos

A Secretaria Municipal de Bem-Estar e Defesa Animal vai dar início a mais uma etapa do Programa de Castração Animal. Desta vez, a campanha será específica para gatos, fêmeas e machos, de colônia e de protetores independentes. Serão disponibilizadas 500 vagas e uma empresa foi contratada pela Prefeitura por meio de processo licitatório.

O secretário de Bem-Estar e Defesa Animal, Claudinei da Silveira Rodrigues, o Nei, disse que a nova etapa visa atender as necessidades de controle de natalidade, principalmente em colônias ou residências que têm crescimento desordenado de animais. “É uma demanda grande que temos e vamos atender esses animais visando melhorar as condições de vida e o bem-estar desses felinos”, comentou o secretário.

As cirurgias serão realizadas por profissionais contratados pela empresa especializada e se iniciam na próxima terça-feira, dia 22 de julho, na Unidade de Atendimento e Apoio Operacional do BEA 2, antiga sede do Zoonoses. As inscrições já estão sendo feitas por protetores e tutores e serão chamados de acordo com a ordem de cadastro.

Porém, novos cadastros podem ser feitos na sede da Secretaria Municipal de Bem-Estar e Defesa Animal (BEA 1), localizada à Rua Afonso Pessini, nº 36, no Imóvel Pedregulhal, próximo ao Shopping Buriti, no período das 9h às 16h de segunda a sexta feira.

Os atendimentos cirúrgicos deste novo pacote de 500 cirurgias vão acontecer semanalmente e devem se estender por 10 meses. “Tempo necessário para que haja a preparação dos protetores e tutores para a captura e transporte dos animais para a castração”, ressaltou Nei.