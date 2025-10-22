Mogi Guaçu participa da Fase Estadual dos 27º Jogos da Melhor Idade

Mogi Guaçu vai participar da Fase Estadual dos 27º Jogos da Melhor Idade (JOMI), que acontecerá em São João da Boa Vista. No evento, que será entre os dias 24 e 28 de outubro, o município contará com uma delegação composta por 48 atletas. Ao todo, serão 198 cidades participantes e cerca de 2,5 mil competidores.

Os guaçuanos vão disputar as modalidades de atletismos (arremesso de peso e corrida), coreografia, damas, dança de salão (forró e samba), tênis, tênis de mesa e vôlei adaptado masculino das categorias A (60 anos) e B (70 anos). Os atletas garantiram medalhas de ouro e prata na Fase Regional da 4ª Região Esportiva dos Jogos da Melhor Idade, realizada em junho, também em São João da Boa Vista.

A competição, organizada pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, faz parte do trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL), de incentivar a prática esportiva como fator de promoção de saúde e bem-estar às pessoas com idade a partir de 60 anos.

“Estamos muito felizes em participar, mais uma vez, dessa competição que terá a presença dos melhores atletas do Estado de São Paulo, na qual buscaremos levar o nome da nossa Mogi Guaçu para o pódio. Vamos para participar, mas lutamos para ganhar sempre e, por isso, já somos vencedores”, disse a coordenadora da equipe guaçuana, Patrícia Nazareno Lopes Guidini