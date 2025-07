Mogi Guaçu promove formação para equipes da educação inclusiva da rede municipal

Capacitações reforçam atuação de monitores e equipe multidisciplinar antes do início do segundo semestre letivo

A Secretaria Municipal da Educação de Mogi Guaçu iniciou uma nova formação para os profissionais da Pasta visando o início do segundo semestre. Entre as que estão sendo realizadas, está a voltadas para os profissionais que atuam na educação inclusiva. Os alunos retornam das férias escolares na segunda-feira, dia 28 de julho. Antes disso, as formações visam preparar os profissionais para mais uma etapa.

Em parceria com a OSC Associação Maria do Carmo, responsável pela contratação de parte da equipe, a Secretaria da Educação está promovendo uma semana formativa com os profissionais da educação inclusiva. “A formação continuada tem como propósito fortalecer a atuação da equipe multidisciplinar e de monitores que atuam na rede municipal de ensino”, comentou Josi Oliva, secretária da Educação em exercício.

Os encontros estão sendo realizados desde segunda-feira, dia 21 de julho, e visam oferecer espaço para trocas, aprofundamentos para ampliar saberes, alinhar diretrizes e reforçar o compromisso com uma educação inclusiva e transformadora. Diversos temas estão sendo abordados, todos, fundamentais à prática diária, articulando aspectos técnicos, humanos e éticos que sustentam o trabalho com crianças e adolescentes com deficiência, TEA, altas habilidades/superdotação e transtornos de aprendizagem.

Nesta quinta-feira, dia 24 de julho, a formação acontece na sede do Centro de Apoio Pedagógico Especializado (Ceape), localizado no Jardim Progresso, e três temas estão sendo trabalhados: comunicação assertiva, Lei Luca – Primeiros Socorros e ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) e o papel do Conselho Tutelar.

Já na terça-feira, dia 29 de julho, será promovida uma formação dedicada ao aprofundamento dos conhecimentos sobre os Transtornos do Neurodesenvolvimento, voltada especialmente aos profissionais da rede municipal e instituições parceiras (Apae, Casmoçu, Instituição Beneficente Lar de Maria, Associação Espírita Vinha de Jesus, ICA e Projeto Pas). O evento acontecerá das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30, no Centro Cultural de Mogi Guaçu.

A formação abordará temas como, Introdução aos Transtornos do Neurodesenvolvimento; Características e diagnóstico de TEA, TDAH, TOD e DI; Estratégias de intervenção e manejo; Adaptações curriculares e recursos de acessibilidade; Parceria Escola-Família e trabalho colaborativo. A capacitação tem como objetivo fortalecer as práticas e ampliar a compreensão sobre os desafios e possibilidades no atendimento a crianças e adolescentes com transtornos do neurodesenvolvimento, promovendo uma educação mais inclusiva e sensível às diferentes necessidades.