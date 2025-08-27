Mogi Guaçu promove treinamento de primeiros socorros para servidores da rede municipal

Ação atende à Lei Lucas e busca preparar profissionais para situações de emergência nas escolas

Começou nesta quarta-feira, 27 de agosto, o primeiro dia do treinamento de Noções Básicas em Primeiros Socorros para os profissionais das 24 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) de Mogi Guaçu. O workshop, que é organizado pela Secretaria Municipal da Educação, reunirá cerca de 1,3 mil pessoas e acontecerá até amanhã, 28 de agosto, no Teatro Tupec do Centro Cultural, no Jardim Camargo.

Dividido por turmas, o treinamento ocorre das 8h30 às 10h30 e das 13h30 15h, sendo direcionado para diretores, vice-diretores, professores, merendeiras e inspetores, além de colaboradores administrativos e de serviços gerais. O objetivo é capacitar os profissionais para agir em situações de emergência, com foco em situações comuns, como engasgos, ferimentos, fraturas e desmaios.

A formação atende a Lei Federal 13.722, conhecida como Lei Lucas, que determina que todos os profissionais das escolas recebam treinamento periódico sobre primeiros socorros. “Com esse conhecimento, em uma emergência, os servidores estão mais preparados para agir diante dos riscos de lesões ou algo pior com os estudantes”, comentou a secretária-adjunta da Educação, Josiane Luciano Oliva.

Em maio, o curso foi destinado paras os profissionais das 32 Escolas Municipais de Ensino Infantil (EMEIs) e dos nove Centros de Ensino Infantil (CEIs) de Mogi Guaçu.

Lei Lucas

Lucas Begalli Zamori de Souza, que empresta o nome a lei, morreu há sete anos, em Cordeirópolis. Na época, ele tinha 10 anos de idade quando, em um passeio com a escola, engasgou-se e acabou tendo uma asfixia. De acordo com especialistas, se tivesse recebido os primeiros socorros, ele poderia ter sido salvo.