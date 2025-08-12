Mogi Guaçu prorroga prazo para recadastramento de feirantes até 5 de setembro

Prefeitura oferece 25 dias extras para regularização, mas avisa que novo prazo é final e não será prorrogado.

A Prefeitura de Mogi Guaçu concedeu mais 25 dias para que feirantes em atividade regularizem seu cadastro junto ao município. O prazo, que agora termina em 5 de setembro, é improrrogável.

O recadastramento é obrigatório e vale para comerciantes das feiras livres, feira popular (Feira do Rolo) e feira noturna. O objetivo, segundo a Secretaria de Serviços Municipais, é garantir organização, segurança jurídica e melhor aproveitamento dos espaços públicos.

Até o momento, 381 feirantes possuem registro de atualização, mas apenas 45,14% concluíram o processo. Aqueles que não se regularizarem perderão o direito de uso do espaço.

A Prefeitura também lembra que quem tem dívidas com o município pode aproveitar o Refis 2025 para quitar débitos e participar da atualização.