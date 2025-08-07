Mogi Guaçu realiza 1ª audiência pública do PPA 2026-2029

Encontro na Câmara destaca a importância do diálogo com a população na definição das metas para os próximos quatro anos

O secretário de Finanças, Jones Henrique Martins, conduziu na noite desta quarta-feira, dia 6 de agosto, a primeira audiência pública que visa discutir o Plano Plurianual (PPA) 2026-2029. O encontro foi realizado no plenário da Câmara Municipal, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, e contou com a participação de secretários municipais, de vereadores e da população em geral.

“Fizemos uma primeira audiência muito produtiva com uma explanação sobre o que é o PPA. Foi mais um passo importante na construção de uma cidade melhor para todos. Contamos com a participação ativa da população, que contribuiu com sugestões e questionamentos relevantes. Eu acredito que a transparência e o diálogo são fundamentais para transformar as cidades em lugares mais inteligentes, justas e preparadas para o futuro”, destacou o secretário de Finanças.

Vale lembrar que a audiência pública tem por finalidade apresentar para a população o processo de elaboração do Plano Plurianual para o período de 2026 a 2029, bem como ouvir sugestões, propostas e prioridades para o desenvolvimento social, econômico e estrutural do Município. “A participação da comunidade é fundamental para garantir a efetiva transparência e a democratização das decisões administrativas”, destacou Martins.

O PPA define as metas, diretrizes e os programas que orientarão os investimentos da Prefeitura nos próximos quatro anos. A segunda audiência pública será realizada no dia 16 de agosto, às 10h, no auditório da Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg), no Centro. “Será mais um momento para ouvirmos a população e grupos segmentados sobre as prioridades”, concluiu o secretário.

Na primeira etapa, reuniões foram realizadas com as demais Secretarias para elaboração das metas e prioridades do PPA. Uma empresa de consultoria especializada em finanças e gestão pública municipal tem colaborado na elaboração do Plano Plurianual. A população também pode participar, pois encontra-se aberta consulta pública através do portal mogiguacu.sp.gov.br.