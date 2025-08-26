Mogi Guaçu realiza 1ª Audiência Pública para Revisão do Plano Diretor

Encontro será no dia 18 de setembro, às 18h30, na Câmara Municipal; participação da população é fundamental

População é convidada para participar da 1ª Audiência Pública do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI)

A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (SPDU) está trabalhando na Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI), em conformidade com o Estatuto da Cidade, que exige a revisão a cada 10 anos. No dia 18 de setembro, às 18h30, no plenário da Câmara Municipal vai ocorrer a 1ª Audiência Pública do PDDI e toda a população está convidada a participar.

Na ocasião, acontecerá o lançamento da Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) por meio da realização da audiência pública. O Plano Diretor consiste em importante ferramenta para orientar o desenvolvimento e o crescimento municipal, reorganizando os espaços urbanos e rurais para garantir um desenvolvimento equilibrado, privilegiando o bem-estar dos cidadãos e a conservação ambiental.

“O PDDI tem por objetivo propor alterações planejadas e estratégicas que implicarão em melhorias, desenvolvimento e maior qualidade de vida à população. Por isso, é imprescindível a participação coletiva dos munícipes na construção desse novo Plano Diretor”, comentou Eduardo Manfrin Schmidt, secretário de Planejamento.

O conteúdo principal desta 1ª audiência pública é demonstrar os motivos, a importância, os métodos, as etapas e o cronograma do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. O PDDI é composto por quatro etapas e um total de cinco produtos, elaborados pelo Consórcio Cidadania MGSP com a participação e aprovação da Comissão Municipal de Política Urbana (CMPU).

Também houve a formação de uma Comissão Mista de Acompanhamento, constituída por representantes do Poder Público e entidades/instituições representativas da sociedade civil organizada, bem como, de toda a comunidade. Além das audiências públicas, também estão previstas a realização de Oficinas Comunitárias.

“A comunidade em geral, associações e demais entidades sociais terão espaço para participar e ajudar a fazer de Mogi Guaçu um município referência em planejamento, com conceitos de cidade inteligente e desenvolvimento humano sustentável”, destacou o secretário.

Cada cidadão poderá contribuir durante a audiência pública, no dia 18 de setembro, com comentários ou sugestões. Outras informações podem ser obtidas pelo Portal da Prefeitura em https://mogiguacu.sp.gov.br/hotsite/1/revisaopddi.html