Mogi Guaçu realiza 5ª edição da Primavera da Inclusão no Teatro Tupec

Evento gratuito acontece nesta terça-feira (16) e celebra a diversidade cultural e a importância da inclusão social

Secretaria de Cultura promove 5ª edição da Primavera da Inclusão no Teatro Tupec do Centro Cultural

A Secretaria Municipal de Cultura realiza nesta terça-feira, 16 de setembro, a 5ª edição da Primavera da Inclusão – Um Mundo Sem Diferença 2025. O evento, que vai acontecer das 8h30 às 12h, será realizado no Teatro Tupec do Centro Cultural, localizado na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo. O evento é gratuito e aberto ao público.

O secretário da Cultura, André Sastri, disse que o objetivo é aproximar a comunidade guaçuana do tema inclusão para construir um mundo mais inclusivo, onde todos tenham voz e espaço. “O evento vai reforçar o compromisso da Secretaria de Cultura de promover políticas públicas que ampliem a participação de todos, especialmente de grupos historicamente marginalizados, cultivando respeito, empatia e equidade”, falou.

Ele explicou que o evento é inspirado na primavera, que é a estação da renovação e harmonia. “O evento irá valorizar a diversidade cultural, além de celebrar a importância da inclusão social, educacional, artística, cultural e profissional. Desta forma, buscamos o essencial para uma sociedade mais justa e acolhedora”, comentou.

Neste ano, a edição vai contar com apresentações artísticas de diversas entidades, com a participação da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), do Coral da Terceira Idade, da Orquestra Brasileira da Inclusão, do Centro Dia de Referência à Pessoa Idosa e do Centro Dia da Pessoa com Deficiência. “Será uma ótima oportunidade das entidades sociais do município mostrarem seu trabalho para a sociedade guaçuana”, comentou.