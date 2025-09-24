Mogi Guaçu realiza Esquenta Stock e se prepara para a 7ª etapa da Stock Car Pro Series no Velocitta

Programação gratuita no Parque dos Ingás terá show ao vivo, presença de pilotos, sessão de autógrafos e experiência de troca de pneus; etapa acontece neste fim de semana, dias 27 e 28

Mogi Guaçu sedia, pela terceira vez, o Esquenta Stock, evento que aquece os motores para a 7ª etapa da Stock Car Pro Series, marcada para este fim de semana, 27 e 28 de setembro, no Autódromo Velocitta. A mobilização começa no Parque dos Ingás, com entrada gratuita, reunindo atrações para fãs e famílias.

A programação contempla show ao vivo, presença de pilotos, sessão de autógrafos e atividades interativas que marcaram edições anteriores, como a experiência de troca de pneus com participação do público. A ação reforça o vínculo da cidade com o automobilismo e antecipa a atmosfera da principal categoria do esporte a motor no Brasil.

Programação do Esquenta Stock (Parque dos Ingás):

25/09/2025 (quinta-feira): das 13h às 22h

26/09/2025 (sexta-feira): das 8h às 23h

27/09/2025 (sábado): das 8h às 18h (com entrega de troféu)

O Esquenta Stock também terá ativações a partir do final da tarde, com destaque para as atrações que iniciam a partir das 17h, ampliando o fluxo de visitantes e o acesso do público às experiências previstas.

Com a etapa nacional acontecendo no Velocitta, a cidade se posiciona novamente como polo regional de entretenimento e turismo, movimentando a economia local e oferecendo alternativas de lazer antes das corridas oficiais.