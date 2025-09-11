Mogi Guaçu realiza Festival de Xadrez e coroa campeãs as escolas Ubirajara Ramos e Antonio Giovani Lanzi

Evento reuniu cerca de 900 alunos da rede municipal e promoveu aprendizado aliado à prática esportiva

A Secretaria Municipal da Educação realizou na manhã desta quinta-feira, 11 de setembro, a etapa final do 2º Festival de Xadrez entre escolas municipais de Mogi Guaçu. A unidade campeã na disputa feminina foi a Escola Municipal de Ensino Básico (EMEB) Ubirajara Ramos, no Ypê Amarelo. Já no masculino teve como vencedora a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Antonio Giovani Lanzi, na Vila Paraíso.

O evento, que ocorreu no Centro Esportivo Juscelino Kubistchek de Oliveira, o Ceresc, na Vila São Carlos, contou com 64 estudantes finalistas, sendo 32 de cada naipe (divididos em duas equipes de 16 crianças por escola). Ao todo, cerca de 900 estudantes participaram do 2º Festival Xadrez.

O torneio é direcionado para os estudantes dos 5º anos de 24 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFS), que durante o primeiro semestre aprenderam sobre a modalidade, seguindo os parâmetros da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do Currículo Paulista.

“Hoje finalizamos com muito sucesso essa competição que faz parte do processo de aprendizagem dos nossos estudantes. Além disso, tivemos a oportunidade de oferecer para as crianças uma experiência fora da escola, na qual pudemos mostrar os espaços disponíveis para a prática esportiva”, comentou a coordenadora pedagógica da Educação, Ana Paula Vilela.

Medalhistas

Feminino

EMEB Ubirajara Ramos (Campeã)

EMEF Profº. Geraldo Sorg (Vice-campeã)

Masculino

EMEF Antonio Giovani Lanzi (Campeã)

EMEB Profª. Rita de Cássia Gomes da Silva Cola (Vice-campeã)