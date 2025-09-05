Mogi Guaçu realiza final do 2º Festival de Xadrez das Escolas Municipais no Ceresc
Competição reúne 32 finalistas de 24 escolas municipais e será disputada no dia 11 de setembro
Nesta semana, foram conhecidos os 32 estudantes finalistas do 2º Festival de Xadrez entre escolas municipais de Mogi Guaçu. A final da competição, organizada pela Secretaria Municipal da Educação, será realizada na próxima quinta-feira, 11 de setembro, a partir das 8h, no Centro Esportivo Juscelino Kubistchek de Oliveira, o Ceresc, na Vila São Carlos. Ao todo, cerca de 900 estudantes participam do Festival.
O torneio é direcionado para os estudantes dos 5º anos de 24 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFS), que durante o primeiro semestre aprenderam sobre a modalidade, seguindo os parâmetros da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do Currículo Paulista.
“A competição faz parte do processo de aprendizagem, na qual podemos oferecer para as crianças a oportunidade de experiências fora da escola, além de mostrar os diversos espaços disponíveis para a prática esportiva”, disse a coordenadora pedagógica da Educação, Ana Paula Vilela.
Ela explicou que as escolas foram divididas em seis grupos, sendo quatro chaves com equipes masculinas e outras quatro com elencos do naipe feminino. “De cada grupo saíram duas equipes que irão disputar as finais na próximas semana no Ceresc”, falou.
Finalistas
Chave A
Feminino:
EMEF Profº. Antonio Carnevalle Filho
EMEB Profª. Rita de Cássia Gomes da Silva Cola
Masculino:
EMEF Alice de Campos Silva
EMEB Profª. Rita de Cássia Gomes da Silva Cola
Chave B
Feminino:
EMEB Ubirajara Ramos
EMEF Profª. Isaura Ana de Freitas Campos
Masculino:
EMEF Profª. Iná Aparecida de Oliveira Marconi
EMEF Adirce Cenedeze Caveanha
Chave C
Feminino:
EMEF Profº. Geraldo Sorg
EMEF Antonio Giovani Lanzi
Masculino:
EMEF Antonio Giovani Lanzi
EMEF Profº. Geraldo Sorg
Chave D
Feminino:
EMEB Profª. Márcia Helena Martini Falsete Risola
EMEB Profª. Marina Ap. Rogério Paschoalotti
Masculino:
EMEB Profª. Marina Ap. Rogério Paschoalotti
EMEF Anira Franco de Campos