Mogi Guaçu recebe palestra do Projeto Óleo Legal no Senac: uma jornada pela mudança de atitudes para um mundo sustentável

Idealizador do projeto, engenheiro ambiental Rodrigo Martins destaca importância das pequenas ações e responsabilidade coletiva para as próximas gerações

Na próxima terça-feira, 7 de outubro, Mogi Guaçu será palco da palestra “Jornada Sustentável – Nossa trajetória na mudança de atitudes para um mundo mais sustentável”, conduzida pelo engenheiro e educador ambiental Rodrigo Martins, idealizador do Projeto Óleo Legal. O evento será realizado no Senac de Mogi Guaçu, em três horários: 10h, 15h e 20h. A entrada é gratuita.

Rodrigo, que há quase 10 anos está à frente do projeto que transforma óleo de cozinha usado em uma ação de conscientização ambiental, adiantou ao Jornal O Regional alguns pontos que serão abordados durante a palestra. Segundo ele, o público pode esperar um conteúdo que conecta a trajetória do Óleo Legal com reflexões práticas para o dia a dia.

“O projeto nasceu em 2016 e está prestes a completar uma década. Durante a palestra, vou apresentar esse percurso, que hoje inclui também o curta-metragem ‘Óleo Legal: uma jornada sustentável’, contemplado pela Lei Paulo Gustavo. Quero mostrar que não podemos esperar apenas pelas autoridades ou pelas empresas: todos nós temos responsabilidade em construir um mundo mais sustentável”, ressaltou.

Pequenas atitudes, grandes resultados

Rodrigo Martins reforçou que mudanças simples no cotidiano podem gerar impactos significativos no meio ambiente.

“Às vezes aquela pequena atitude dentro de casa, como separar o lixo corretamente, já faz uma enorme diferença. Grande parte do que chamamos de lixo, na verdade, é material reciclável. Pequenas atitudes resultam em grandes resultados positivos ambientais”, explicou.

Responsabilidade para o futuro

O palestrante também deixou uma mensagem especial aos jovens e profissionais que participarão do evento:

“Temos uma responsabilidade coletiva – de pessoas e empresas – com o desenvolvimento sustentável. Precisamos garantir que as próximas gerações também possam usufruir dos recursos da natureza. Isso começa dentro de casa, se estende à sociedade e chega até às empresas. É um conjunto de esforços em prol de um bem maior.”

O Projeto Óleo Legal, criado em Mogi Guaçu em 2016, tornou-se referência regional em conscientização ambiental ao incentivar o descarte correto do óleo de cozinha, transformando resíduos em oportunidades de educação e sustentabilidade.

Serviço

Palestra “Jornada Sustentável”

Data: 07/10/2025

Horários: 10h, 15h e 20h

Local: Senac Mogi Guaçu – Rua Adelino Damião, nº 55

Informações: (19) 99126-6805

Realização: Projeto Óleo Legal