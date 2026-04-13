Mogi Guaçu recebe três novos equipamentos para reforçar os serviços de manutenção do município

A Prefeitura recebeu três novos equipamentos para reforçar os serviços de manutenção de Mogi Guaçu. A entrega, que aconteceu na última quinta-feira, 9 de abril, no Parque da Família, na Praça Francisco Marchese, em frente ao Tiro de Guerra (TG), no Jardim Nossa Senhora das Graças, o BNH, incluiu o recebimento de um caminhão-pipa, um trator e um caminhão basculante.

Os veículos foram viabilizados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária por meio do secretário de Comércio e Relações Internacionais, Luís Renato Rua, que é guaçuano, e do superintendente federal de Agricultura em São Paulo, Stanislau Steck. O prefeito Rodrigo Falsetti recebeu os novos equipamentos.

Com os novos equipamentos, a Prefeitura pretende intensificar as ações de conservação de vias, serviços de limpeza e manutenção de áreas públicas, garantindo mais agilidade e eficiência no atendimento das demandas. Dessa forma, a medida integra o planejamento da Administração Municipal, que busca otimizar recursos e ampliar a qualidade dos serviços urbanos.

“A iniciativa é resultado de articulação institucional voltada para o fortalecimento da infraestrutura urbana e ao atendimento das demandas diárias do município. A partir de agora, o caminhão-pipa, o trator e o caminhão basculante passam a integrar a frota municipal para ampliar a capacidade de atendimento de qualidade dos serviços prestados para a nossa população”, comentou Rodrigo Falsetti.