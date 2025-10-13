Mogi Guaçu retoma concurso e processo seletivo com reaplicação de provas

Editais publicados após decisão judicial informam que não haverá novas inscrições; candidatos devem atualizar cadastro no site da organizadora

Foi publicado no Diário Oficial do Município do último sábado, 11 de outubro, edital de reabertura para reaplicação das provas aos candidatos do Concurso Público nº 1/2023, em razão da anulação desta fase pela Justiça. O processo reaberto destina-se ao provimento de empregos no quadro efetivo de servidores da Prefeitura de Mogi Guaçu.

Por conta das referidas determinações judiciais, não haverá nova abertura de inscrições para o presente concurso, sendo ele destinado exclusivamente para os candidatos que tiveram sua inscrição deferida. Não haverá cobrança de taxa de inscrição adicional. O edital reitera as disposições normativas do anterior e apresenta as novas disposições técnicas e operacionais inerentes ao certame.

O concurso 1/2023 prevê 17 cargos, sendo a maioria para ingresso na Secretaria da Educação: professor de educação básica I e II, professor de educação básica infantil I e II, auxiliar de educação, além de arquiteto, escriturário, salva-vidas e terapeuta ocupacional. Apenas os cargos de salva-vidas e escriturário são para cadastro reserva. Vale ressaltar que a contratação depende da demanda e da necessidade do Serviço Público Municipal.

Os candidatos que tiveram sua inscrição deferida estarão automaticamente reinscritos para a continuidade do certame. Porém, em face da alteração da empresa responsável pela continuidade do concurso público, os candidatos deverão efetuar cadastro no período de 11 de outubro a 10 de novembro de 2025 exclusivamente através do site www.publiconsult.com.br

. A atualização do cadastro é de fundamental importância.

Todas as informações sobre a retomada do concurso público 1/2023 estão disponíveis no edital publicado no Diário Oficial do Município, no último sábado, 11 de outubro, e o candidato pode acessar pelo link https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NzIzNTUy

, a partir da página 15 ou ainda diretamente no Portal da Prefeitura em www.mogiguacu.sp.gov.br

na aba Diário Oficial.

Processo seletivo

Outro edital publicado no Diário Oficial do Município no sábado, dia 11 de outubro, refere-se à reabertura para reaplicação das provas aos candidatos inscritos no Processo Seletivo nº 1/2023, em razão da anulação desta fase por determinação judicial. O processo visa selecionar candidatos para provimento de emprego público em caráter temporário da Prefeitura de Mogi Guaçu.

Assim como ocorrerá com o concurso público, não haverá nova abertura de inscrições, sendo ele destinado exclusivamente para os candidatos que tiveram sua inscrição deferida. Neste sentido, o edital reitera as disposições normativas do anterior e apresenta as novas disposições técnicas e operacionais inerentes ao certame retomado.

São dois cargos previstos no processo seletivo 1/2023: auxiliar de educação inclusiva e professor de educação básica infantil II. A Prefeitura convocará os candidatos classificados na medida em que ocorram as necessidades de substituição. Todas as informações sobre a reaplicação das provas e sobre o novo cadastro encontram-se disponíveis no Diário Oficial, no sábado, 11 de outubro.

O candidato pode acessar pelo link https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NzIzNTUy

, a partir da página 52 ou diretamente no Portal da Prefeitura em www.mogiguacu.sp.gov.br

na aba Diário Oficial.