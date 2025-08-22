Mogi Guaçu reúne 1,5 mil pessoas na abertura dos Jogos Escolares Municipais

Cerimônia no Ginásio Furno marcou o início das competições com desfile, acendimento da pira olímpica e presença de autoridades.

Na noite desta quinta-feira, 21 de agosto, aconteceu a cerimônia de abertura dos Jogos Escolares Municipais, realizada no Ginásio Municipal Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova. O evento reuniu 1,5 mil pessoas e contou com a presença do prefeito Rodrigo Falsetti, do vice-prefeito, Major Marcos Tuckumantel, além do Secretário de Esporte e Lazer, Juninho Scalese, e do vereador Adriano Batatinha.

Durante a cerimônia, 200 estudantes uniformizados representando as 19 escolas inscritas na competição participaram do desfile de abertura. Nessa edição, foi eleita como Rainha dos Jogos Escolares 2025 a estudante Jhullia Antonyelly Andrade Jesus, da Escola Estadual Profª. Therezinha Ap. Villani.

Os estudantes da Escola Estadual Profª. Zenaide Franco de Faria Mello, Andrew Dercy da Silva (taekwondo) e Pedro Henrique Muniz Pereira (xadrez), fizeram o acendimento simbólico da pira olímpica e o juramento do atleta, respectivamente.

Competição

Em 2025, os Jogos Escolares Municipais serão disputados nos dois naipes e divididos em duas categorias: mirim sub14 (nascidos em 2011, 2012 e 2013) e infantil sub17 (nascidos em 2008, 2009 e 2010). Nessa edição, os atletas do sub14 poderão participar também da categoria sub17. As competições, que serão realizadas aos finais de semana, contemplam as modalidades de basquetebol, futsal, handebol, voleibol, atletismo, damas, xadrez e tênis de mesa.

Para todas as competições será obrigatória a apresentação da documentação dos atletas como RG original, RG no App gov.br ou passaporte. Não será aceita carteirinha estudantil. Também é obrigatória a presença de um professor ou responsável da escola em todas as modalidades.

Neste sábado, 23 de agosto, acontecerá a primeira disputa do evento com a modalidade de basquetebol masculino e feminino pela categoria sub17. A competição será no Ginásio de Esportes José Luiz de Souza Godoy, o Velo, no Imóvel Pedregulhal.

Premiação

Na competição, que será organizada pela Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), serão concedidas medalhas para os três primeiros colocados de cada modalidade e troféus para as equipes na classificação geral. O Troféu Transitório ficará por um ano na escola campeã e será definitivo após três títulos consecutivos ou cinco títulos alternados.

Escolas participantes

Colégio Cristão Favo de Mel

Colégio Educar Mogi Guaçu

Colégio Educar Mogi Mirim

Colégio Monteiro Lobato

Colégio São Francisco

Colégio Seletivo

EE Luiz Martini

EE Profª. Benedita Nair Xavier Vedovello

EE Profª. Zenaide Franco de Faria Mello

EE Profº. Francisco Antonio Gonçalves

EE Profº. Geraldo Sorg

EE Profº. Nelson Girardi

EE Profº. Roberto Antoniolli

EE Therezinha Ap. Villani

EMEF Pref. Waldomiro Calmazini

ETEC Euro Albino de Souza

Fundação Educacional Guaçuana

Objetivo Mogi Guaçu

Objetivo Mogi