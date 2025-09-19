Mogi Guaçu reúne 200 pessoas em audiência pública do Plano Diretor

Primeiro encontro discutiu propostas para o desenvolvimento sustentável e contou com participação ativa da população

Cerca de 200 pessoas participaram da primeira audiência pública de revisão do Plano Diretor de Mogi Guaçu, realizada nesta quinta-feira (18), no plenário da Câmara Municipal. O encontro reuniu moradores, autoridades locais, profissionais de urbanismo, ambientalistas, empresários, estudantes e representantes de diferentes setores da sociedade.

Durante a audiência, foram apresentadas propostas preliminares de atualização do Plano Diretor, além da abertura para sugestões e críticas da comunidade. A participação popular foi destacada pelo secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Eduardo Manfrin Schmidt, como fundamental para que as diretrizes reflitam as reais necessidades do município.

Os debates abordaram temas como mobilidade urbana, novos loteamentos, regularização fundiária, áreas de lazer e habitação de interesse social. A audiência marcou o início de uma série de encontros previstos ao longo do processo de revisão, que seguirá com oficinas comunitárias, consultas públicas e novas audiências.

O Plano Diretor é considerado a principal ferramenta de orientação para o crescimento urbano e o desenvolvimento sustentável da cidade. Uma consulta pública já está disponível no portal oficial da Prefeitura, onde os moradores podem acompanhar documentos e enviar contribuições.