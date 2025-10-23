Mogi Guaçu será sede de projeto paradesportivo com investimento de R$ 200 mil

Cidade foi escolhida por votação popular para receber iniciativa voltada ao basquete em cadeira de rodas e powerlifting a partir de 2026

Mogi Guaçu venceu a disputa e foi contemplada para receber recursos estaduais destinados ao Projeto Paradesportivo Regional, voltado às modalidades de basquete em cadeira de rodas e powerlifting. A cidade vai receber uma verba de R$ 200 mil, a partir de 2026, por meio de emenda parlamentar das deputadas estaduais Marina Helou e Marina Bragante. O projeto guaçuano obteve 857 votos.

A seleção ocorreu por meio de votação popular na internet, que registrou cerca de 130 mil votos. A mobilização teve o apoio do prefeito Rodrigo Falsetti, do vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel e da população guaçuana. “Nosso objetivo é promover a inclusão e o desenvolvimento do esporte paralímpico cada vez mais em Mogi Guaçu”, comentou Rodrigo Falsetti.

A liderança da iniciativa é do Instituto Desportivo Guaçuano, com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) e da Rede de Reabilitação Lucy Montoro de Mogi Mirim. “Essas iniciativas são parte de um esforço contínuo para expandir o acesso ao esporte paralímpico e promover a inclusão social por meio do esporte”, destacou o assessor e coordenador de Esportes Paralímpicos de Mogi Guaçu, Maycon Cléber Tomé.

A modalidade de basquete em cadeira de rodas será praticada na quadra do Ginásio Municipal José Luiz de Souza Godoy, o Velo, no Imóvel Pedregulhal. Já os treinamentos de powerlifting ainda terão local definido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Segundo Maycon Tomé, o projeto tem como objetivos a prática regular de basquete em cadeira de rodas e parapowerlifting para pessoas com deficiência, além de usar o esporte como ferramenta complementar em processos de reabilitação e autonomia funcional.

“O público-alvo são pessoas com idade a partir de 12 anos, porque o paradesporto pode ser praticado por pessoas com deficiência e mobilidade reduzida de todas as idades e gêneros, para promoção da saúde, atingindo o alto nível ou para simples lazer e recreação”, finalizou.