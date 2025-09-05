Mogi Guaçu terá Centros Esportivos abertos em horário especial no feriado de 7 de setembro
Unidades funcionarão das 8h às 12h para receber jogos das 2ª e 3ª divisões do Campeonato Amador
O feriado nacional do Dia da Independência do Brasil será comemorado neste domingo, 7 de setembro. Por isso, somente seis Centros Esportivos de Mogi Guaçu permanecerão abertos das 8h às 12h por conta da realização de jogos da 2ª e 3ª Divisão do Futebol Amador, com destaque para os duelos semifinais da Segundona entre Munhoz e Internacional e Hawai e Torino.
Os Centros Esportivos que estarão abertos neste domingo serão os seguintes: Antonio Campano, no Jardim Bela Vista; Carlos Nélson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova; José Américo Caveanha, o Cerep, e José Suzigan, o Beira-Rio, ambos na Zona Sul; Prefeito Nelson de Paula Bueno, o Aica, no Jardim São Pedro; e Alcides Macena Maria, o Pelezão, no Jardim Ypê II.
Segundona
As semifinais do 27º Campeonato Municipal de Futebol da 2ª Divisão 2025 serão disputadas, a partir das 10h, entre Munhoz e Internacional, no Campano, e Hawai e Torino, no Furno. No dois jogos, se houver empate no tempo regulamentar, os finalistas serão conhecidos após as cobranças de pênaltis.
Terceira
Já pela segunda rodada do 27º Campeonato Municipal de Futebol da 3ª Divisão os jogos desse final de semana terão os seguintes confrontos: Penãrol e Manchester, às 8h, no Furno, e AFC Expressinho e A.A. Zona Leste, às 8h, no Campano.
Na Zona Sul de Mogi Guaçu, terão os jogos do Caracas e Amigos, às 8h, e Mael e Sporting, às 10h, no Cerep. E próximo dali no Beira-Rio acontecerão as partidas entre Santos do Ivani e Nova Louzã, às 8h, e Primavera e Paulistinha, às 10h.
Em outra região da cidade, no Aica, na Zona Leste, CRB/Aliados e Itaquizinho se enfrentam às 8h e, na sequência, jogam Confiança e Atlético Amigos, às 10h. E finalizando a rodada, no Pelezão, na Zona Norte, jogam às 8h, E.C.Ypê e Sufoco e, depois, Galo da Madrugada e Vida Nova, às 10h.