Mogi Guaçu terá doação de mudas durante Festa do Agricultor no Itaqui e Chácaras Alvorada

Ação da SAAMA acontece neste domingo com orientações sobre plantio e cuidados ambientais

De 17 a 20 de julho acontece a Festa do Agricultor no Itaqui e Chácaras Alvorada. A programação prevê formação, música, tratorada, missa do agricultor, exposição de trator, motos e caminhonete e a doação de mudas de plantas e árvores nativas cultivadas no Viveiro Municipal pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA). A doação acontecerá no domingo, no período das 10h às 15h, no salão paroquial do Itaqui.

“A arborização é muito importante e traz diversos benefícios para o meio ambiente e para a qualidade de vida das pessoas. Estaremos neste evento importante com uma equipe que dará orientações com o objetivo de incentivar o plantio de mudas, seguindo orientações que serão oferecidas aos interessados”, comentou Benito Aiello Júnior, secretário da SAAMA.

A SAAMA mantém seu próprio viveiro de mudas em área da Faculdade Municipal Professor Franco Montoro. É lá que são cultivadas todas as espécies de árvores, seja para reflorestamento ou plantio em calçada. Para facilitar o acesso da população à doação, parte destas mudas é trazida para a sede da Pasta, localizada na região central.

O interessado nas mudas do Viveiro Municipal pode procurar a sede da Saama, localizada à Avenida Mogi Mirim, 93, no Centro. O telefone é o 3811-7040.