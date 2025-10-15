Mogi Guaçu terá eleição complementar para o Conselho Tutelar com 11 candidatos

Votação acontece no dia 9 de novembro e definirá suplentes para o quadriênio 2024-2028

O CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) é o responsável pela Eleição Complementar do Conselho Tutelar de Mogi Guaçu. Ao todo, 11 candidatos atingiram nota acima do percentual de corte e estão aptos a participar do pleito para o quadro de suplentes do Conselho Tutelar. A votação está marcada para o dia 9 de novembro, no Cegep (Centro Guaçuano de Educação Profissional).

Estão habilitados os seguintes candidatos: Marcela Ramires Pardo, Ana Regina de Souza, Erivaldo Gouvêa, Tatiane Ribeiro Primo, Marcelo Donizete Gonçalves, Vinicius Francisco Bacarin, Ingrid Vicente Virgílio, Adriélle Barbosa Mestriner, Andresa Duque de Faria Gumiero, Emilyn Carlos de Vasconcelos e Rosires Minjoni. A campanha teve início no último dia 26 e deve seguir as normas estabelecidas pelo CMDCA.

O processo tem caráter extraordinário, sendo necessário após a saída de uma conselheira titular eleita para o atual mandato. A única suplente assumiu, deixando uma vacância na suplência. A eleição visa ajustar o quadro de suplentes para o quadriênio 2024-2028.

Por se tratar de uma eleição para suplência, todos os candidatos votados serão considerados suplentes. O mais votado ocupará o primeiro lugar na ordem de convocação, seguido dos demais, conforme a quantidade de votos. O subsídio mensal do cargo é de R$ 3.060,12, com carga horária de 30 horas semanais.