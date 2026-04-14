Mogi Guaçu terá Fórum Municipal para discutir os desafios da população em situação de rua

A Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), criou o Fórum Municipal de Atenção à Pessoa em Situação de Rua. O objetivo é ampliar o diálogo e construir soluções mais eficazes para um problema que tem se tornado mais complexo em Mogi Guaçu. Diversas reuniões serão realizadas durante o mês de maio e o assunto será amplamente debatido.

De acordo com o secretário de Assistência Social, Cássio Luciano dos Santos, a iniciativa surgiu diante do crescimento da população em situação de rua. Com o Fórum Municipal pretende-se reunir os representantes do Poder Público, das instituições e da sociedade civil em encontros descentralizados. “Vamos integrar os setores, ouvir a sociedade e construir políticas públicas mais eficazes diante do aumento da vulnerabilidade social no nosso município”, falou.

Na prática, o Fórum Municipal busca promover uma abordagem integral no atendimento a essa população, considerando não apenas a falta de moradia, mas, também, outros fatores, como saúde física e mental, vínculos familiares, acesso ao trabalho e aos serviços públicos. “Os desafios serão múltiplos e envolvem, em muitos casos, dependência química, rompimento de laços familiares e dificuldades de reinserção social”, disse.

Santos explicou que a proposta é justamente enfrentar a complexidade dessa situação por meio da atuação conjunta dos diferentes setores. “A integração entre Assistência Social, Saúde, Segurança Pública, Judiciário, entidades religiosas e sociedade civil é considerada essencial para garantir um atendimento mais humanizado e eficaz. A criação do Fórum visa consolidar e ampliar essa rede de cooperação, promovendo maior alinhamento entre todos os envolvidos”, destacou.

Segundo ele, a participação da sociedade também é um dos pilares da iniciativa. “O Fórum envolverá vereadores, representantes da OAB, comerciantes, lideranças religiosas e a população em geral, porque cada segmento desempenha um papel específico. E a população poderá contribuir participando dos debates, apresentando sugestões e apoiando as ações sociais”, comentou.

Encontros

A realização dos encontros em diferentes regiões da cidade terá como objetivo garantir uma escuta descentralizada, permitindo que diversas realidades e perspectivas sejam consideradas. “Com isso, a expectativa é obter diagnósticos mais preciso, além de propostas práticas que orientem a criação de políticas públicas mais eficientes e alinhadas com as necessidades locais”, explicou o secretário.

O titular da Pasta finalizou dizendo que a realidade das pessoas em situação de rua é marcada por múltiplos fatores, como desemprego, problemas de saúde mental e vulnerabilidades sociais. “O objetivo é construir caminhos duradouros, baseados no diálogo, na cooperação e no compromisso coletivo, contribuindo para uma cidade mais justa, humana e inclusiva”, concluiu.

Fórum Municipal – agenda

5 de maio, às 14h

Reunião com vereadores, secretários, prefeito e vice-prefeito – Câmara Municipal

Rua José Colombo, 235, Loteamento Morro do Ouro

6 de maio, às 14h

Reunião com representantes da OAB, Ministério Público e Judiciário – OAB

Rua José Colombo, 260, Imóvel Pedregulhal

7 de maio, às 14h

Reunião na Casa de Acolhida

Rua Salvador Xavier de Campo, 200, no Parque do Estado

11 de maio, às 19h

Reunião com representantes evangélicos- Igreja Apostólica Caminho

Rua Wilson Rosalen, 121, no Jardim Novo II

12 de maio, às 14h

Reunião com representantes católicos no Salão da Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Rua José Ferreira de Campos, 270-306, no Jardim Novo I

20 de maio, às 9h

Reunião com a comunidade no CRAS Leste

Rua Arlindo de Oliveira, 37, no Jardim Zaniboni I

20 de maio, às 13h30

Reunião com a comunidade no CRAS Norte

Praça Augusto Rodrigues de Mello, 250, no Jardim Ypê I

25 de maio, às 8h

Reunião com os comerciantes na sede da Acimg

Rua XV de Novembro, 60, no Centro

28 de maio, às 14h

Reunião geral e encerramento do Fórum – Câmara Municipal

Rua José Colombo, 235, Loteamento Morro do Ouro