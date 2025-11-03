Mogi Guaçu vai receber Encontro de Negócios voltado à geração de parcerias e ao fortalecimento da economia regional

Mogi Guaçu vai sediar mais uma edição do Encontro de Negócios do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) – Regional Campinas. O evento será no dia 26 de novembro, uma quarta-feira, na sede da Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg) a partir das 13h. Até o momento, 11 empresas já confirmaram a participação.

Empresas interessadas em participar do encontro podem fazer as inscrições pelo link oficial do Ciesp: https://www.ciesp.com.br/encontro-de-negocios/inscricao/3444/encontro-de-negocios-ciesp-campinas-em-mogi-guacu-26/11/2025. O valor da adesão é de R$ 280 por participante, com 50% de desconto para empresas associadas ao Ciesp Campinas e à Acimg. No dia, o estacionamento no local será gratuito.

Encontro

Promovido pelo Ciesp Campinas, em parceria com a Prefeitura de Mogi Guaçu, Acimg, Sesi e Senai, o encontro faz parte de um projeto estadual do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo que busca aproximar empresas compradoras e fornecedoras em um ambiente de rodadas de negócios B2B altamente dinâmico e direcionado. Em Mogi Guaçu, a iniciativa terá como propósito impulsionar conexões comerciais, fomentar parcerias estratégicas e fortalecer a cadeia produtiva regional.

Para o secretário de Habitação, Indústria e Comércio (SHIC), Marcelo Vanzella Sartori, o Encontro de Negócios representa uma importante ação de fomento econômico local, promovendo a valorização do produto regional e a integração entre empresas de diferentes portes e segmentos. “Queremos transformar o evento em um catalisador de desenvolvimento, conectando empresas e impulsionando a competitividade da indústria paulista”, disse.

Já a gerente regional do Ciesp Campinas, Paula Carvalho, explicou que o objetivo é transformar o evento em um espaço estratégico para a geração de novos negócios, no qual as empresas possam apresentar diretamente suas demandas e estabelecer parcerias produtivas. “Mais do que um evento, o Encontro de Negócios de Mogi Guaçu promete ser um catalisador de desenvolvimento regional, consolidando o município como referência no calendário de oportunidades empresariais do interior paulista”, falou a gerente.

Empresas

Entre as 11 empresas confirmadas e que atuarão como âncoras do encontro estão: Baumer S.A., CRMais, Iwaki do Brasil, Labnews Indl, Lead Energy, NB Máquinas, Qualitas Indústria Eletromecânica, Quattror Comercial, Sylvamo do Brasil, Tenneco Automotive Brasil e Zucchetti Software e Sistemas. Após o evento, os participantes receberão uma lista completa das empresas presentes, permitindo o prosseguimento das negociações iniciadas durante as rodadas.

Paula Carvalho contou que as 11 companhias foram selecionadas por seu alto volume de compras e pela relevância estratégica no mercado, funcionando como potenciais compradoras de produtos e serviços das empresas participantes. “O formato das rodadas de negócios permite otimizar o tempo e multiplicar oportunidades. Em um único dia, é possível realizar diversas reuniões com tomadores de decisão, ampliando significativamente as chances de fechar contratos ou iniciar parcerias de longo prazo”, explicou.

De acordo com ela, um encontro como este pode gerar, em poucas horas, resultados que normalmente levariam meses para acontecer. “É uma ferramenta eficaz de prospecção e networking. Além da geração direta de negócios, o evento tem forte impacto na valorização da economia local, estimulando a circulação de produtos e serviços regionais e fortalecendo o papel de Mogi Guaçu como polo empresarial da Região Metropolitana de Campinas”, destacou a gerente.

Encontro de Negócios de Mogi Guaçu

Data: 26 de novembro

Horário: 13h

Local: Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg)

Participantes: Empresas de diversos setores

Valor da inscrição: R$ 280 (R$ 140 para associados Ciesp /Acimg)

Inscrições: https://www.ciesp.com.br/encontro-de-negocios/inscricao/3444/encontro-de-negocios-ciesp-campinas-em-mogi-guacu-26/11/2025