Mogi Mirim garante R$ 95 milhões em investimentos com novo contrato da Caixa

Financiamento viabiliza obras de infraestrutura, lazer, educação, cultura e novo Paço Municipal

O prefeito Paulo Silva assinou na tarde desta quinta-feira (31), um novo contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal, por meio do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento). Serão R$ 95 milhões em investimentos em obras de infraestrutura urbana que atenderão diversas áreas do Município. Um marco no desenvolvimento econômico e social de Mogi Mirim. A assinatura do contrato aconteceu em cerimônia realizada no Salão Vermelho da Estação Educação.

Com esse recursos, a Prefeitura vai executar obras de infraestrutura, como a implantação de sistemas de drenagem em estradas rurais, conclusão na pavimentação do Parque das Laranjeiras, colocação de asfalto em ruas de parques industriais, adequação da avenida Adib Chaib e recapeamento de mais um trecho da avenida Luiz Pilla, no distrito de Martim Francisco. Também está prevista a reforma da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) ‘Professor Álfredo Bérgamo, o Caic’, implantação de área de lazer no bairro Mogi Mirim, construção de um novo teatro e de um paço municipal, e muito mais.

O evento reuniu diversas autoridades e convidados, como a vice-prefeita Maria Helena Scudeler de Barros, o presidente da Câmara Municipal Cristiano Gaioto, secretários municipais, vereadores, produtores rurais, esportistas, representantes de órgãos e entidades de classe e moradores de Martim Francisco, dentre outros. Da Caixa Econômica Federal, estiveram presentes José Luiz Pavanelli, superintendente de rede; Márcio Antônio de Paula Capato, gerente de filial; Eduardo Lúcio Bueno, superintendente executivo de governo; Alex Bueno, gerente de PJ; César Molina, gerente-geral; e Wilson Sanches, superintendente de varejo.

ELOGIO

Pavanelli elogiou o uso do recurso pela Prefeitura. “A gente vê o quanto Mogi Mirim aplica bem esses recursos do Finisa. Mogi Mirim está recebendo mais esse recurso e temos a convicção absoluta da boa aplicação. O crédito é bom, principalmente por quem tem capacidade para contratar. Já inauguramos vários paços municipais e aqui, fará uma diferença muito grande, com redução no tempo do cidadão em buscar serviços no mesmo lugar, além do ganho financeiro com redução nas despesas com aluguel e a distância. A Caixa tem o maior orgulho de fazer parte do desenvolvimento de Mogi Mirim”, ressaltou.

Depois de destacar a participação da Câmara Municipal no projeto final de financiamento, Paulo Silva lembrou das várias obras realizadas recentemente em Mogi Mirim com recursos aplicados pela Caixa Econômica Federal, como a ampliação da ETA (Estação de Tratamento de Água), o novo reservatório de 5 milhões de litros de água tratada, a reforma de UBSs (Unidade Básica de Saúde), o Terminal Urbano Central, a pavimentação do Parque das Laranjeiras, entre outras.

Sobre o novo contrato, o prefeito fez ponderações das diversas obras previstas, como o término da infraestrutura do Parque das Laranjeiras. “Vamos resolver o mais grave problema urbanístico de Mogi Mirim, um bairro com 2.500 lotes para abrigar de 8 a 10 mil pessoas”, citou. Paulo Silva falou da segunda etapa das obras de pavimentação da avenida Antônio Carlos Oliveira, na ligação com Mogi Guaçu; a reforma do Caic, a maior escola da cidade; a reforme do Complexo Esportivo Maria Paula, na Vila Dias; e as obras de drenagem na Zona Norte.

TEATRO E PAÇO

Duas grandes obras chamam a atenção. Um é o novo teatro, com capacidade para 700 lugares. “Mogi Mirim vai completar 256 anos e não tem teatro de porte para receber grades eventos. Hoje, tem um teatro que não está à altura de Mogi Mirim. Teremos um teatro moderno, com acessibilidade e segurança”, apontou.

A outra grande obra é a construção do novo Paço Municipal. Paulo Silva informou que, atualmente, a Prefeitura tem uma despesa de quase R$ 50 mil por mês com aluguel de imóveis para abrigar os diversos setores da administração municipal. “Mogi Mirim precisa desse investimento, a Prefeitura é a maior empresa da cidade, com 2.500 funcionários. Um prédio com uma boa logística, centralizada, que vai trazer economia”, destacou. E ressaltou que a Prefeitura tem condições de pagar o financiamento, porque tem uma administração financeira correta, responsável e seria. “Podem ter certeza, que são investimentos que melhorarão e muito a qualidade de vida da população”, concluiu.

RELAÇÕES DE OBRAS

– Infraestrutura no Parque das Laranjeiras

– Drenagem em estradas rurais

– Infraestrutura em ruas dos parques industriais

– Segunda etapa da avenida Antônio Carlos de Oliveira

– Execução de calçadas do Complexo Lavapés

– Nova avenida Adib Chaib, entre a Tenneco e a Praça Lyons, com pista de caminhada e ciclovia

– Reforma do Caic

– Pavimentação de trecho da avenida Luiz Pilla

– Implantação, reforma e melhorias de praças públicas e áreas de lazer, com cobertura de quadras públicas

– Reforma em quadras escolares

– Construção de quadra coberta da Emeb ‘Maria Nilsen Oliveira Leite

– Reforma do Complexo Esportivo ‘Maria Paula’

– Implantação de área de lazer do bairro Mogi Mirim II

– Galerias de águas pluviais na Zona Norte

– Construção de Teatro Municipal

– Construção de Paço Municipal