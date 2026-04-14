Mogi Mirim inicia implantação de programa estadual para apoio a famílias em vulnerabilidade

SuperAção SP prevê acompanhamento social, qualificação e inclusão produtiva para ampliar oportunidades

Mogi Mirim recebeu, na sexta-feira, 10 de abril, a etapa inicial de implantação do Programa SuperAção SP, iniciativa do Governo do Estado voltada ao enfrentamento da pobreza e à promoção da autonomia de famílias em situação de vulnerabilidade social.

O encontro, realizado no CRAS Norte, reuniu autoridades estaduais e municipais, além de equipes técnicas responsáveis pela execução do programa. A ação teve como objetivo alinhar estratégias, definir fluxos de trabalho e integrar os profissionais envolvidos no atendimento às famílias.

O SuperAção SP busca identificar e acompanhar famílias em situação de maior fragilidade social, oferecendo ações integradas que incluem acesso a direitos, qualificação profissional e inclusão no mercado de trabalho. A proposta é criar oportunidades concretas para que essas pessoas possam superar a vulnerabilidade e desenvolver novos projetos de vida.

No município, o programa terá início com o atendimento de 144 famílias cadastradas no CadÚnico. Equipes realizarão visitas domiciliares para elaborar um Plano de Desenvolvimento Familiar, com metas e ações definidas de acordo com o perfil de cada núcleo familiar.

A execução ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, em articulação com diversas áreas da administração, fortalecendo a rede de proteção social e ampliando o alcance das políticas públicas.

A implantação do programa representa um avanço nas ações voltadas à inclusão social e ao desenvolvimento humano, reforçando o compromisso do município com a promoção da dignidade e da qualidade de vida da população.

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