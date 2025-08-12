Mogi Mirim recebe ação gratuita com ‘Bebeteca’ e contação de histórias para a primeira infância

Projeto cultural vai transformar o Lar Infantil Aninha em espaço de leitura, estímulo sensorial e afeto no dia 14 de agosto

No próximo dia 14 de agosto, às 14h, a cidade de Mogi Mirim (SP) recebe o projeto cultural “Bebeteca – Passinhos para o Futuro”, iniciativa gratuita voltada à primeira infância, que alia literatura, imaginação e desenvolvimento sensorial. A ação acontece no Lar Infantil Aninha, onde será instalada uma sala de bebeteca com livros infantis, brinquedos educativos, tapetes EVA e uma pintura artística exclusiva em uma das paredes.

O projeto também prevê a realização de uma contação de histórias para cerca de 60 crianças de 0 a 6 anos. Com o objetivo de estimular o desenvolvimento sensorial, motor e cognitivo dos pequenos, a atividade será conduzida por educadores especializados em uma aventura lúdica pela floresta encantada, através dos personagens Lili – a Borboleta Colorida – e Zeca – o Sapo Curioso.

“Nosso objetivo é criar ambientes que estimulem o vínculo entre a criança, o livro e o espaço educativo desde cedo, incentivando a interação social e a construção de habilidades essenciais como coordenação motora e percepção sensorial. É assim que começamos a formar leitores e cidadãos sensíveis ao mundo”, destaca Ewerton Silvino, produtor cultural e diretor geral da Walkmar Produções.

Viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, o projeto “Bebeteca – Passinhos para o Futuro” é uma produção da Walkmar Produções, com apoio da Dom Produções e realização do Ministério da Cultura / Governo Federal – União e Reconstrução.

Serviço: “Bebeteca – Passinhos para o Futuro” em Mogi Mirim (SP)

Quando: Quarta-feira, 14 de agosto de 2025, às 14h

Onde: Lar Infantil Aninha | R. Bazilio Zorzetto, 55