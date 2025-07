Mogi Mirim recebe espetáculo “Nessun Dorma – A Magia da Ópera Italiana” em homenagem aos 90 anos de Luciano Pavarotti

Apresentação gratuita acontece dia 25 de julho no Teatro Municipal, com solistas renomados e trilhas das grandes óperas italianas

Em homenagem ao legado do lendário tenor Luciano Pavarotti, que completaria 90 anos em 2025, Mogi Mirim será palco de uma das apresentações da turnê “Nessun Dorma – A Magia da Ópera Italiana”. O espetáculo acontece na sexta-feira, dia 25 de julho, às 20h, no Teatro Sebastião Tóride Celegatti, dentro do Centro Cultural Prof. Lauro Monteiro de Carvalho e Silva.

A apresentação integra o projeto “A Caminho do Interior”, promovido pelo Consulado Geral da Itália em São Paulo e pelo Istituto Italiano di Cultura em São Paulo, com apoio do Governo do Estado e da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), em parceria com a Cia Ópera São Paulo. Em Mogi Mirim, a realização é da Società Emilia-Romagna Baixa Mogiana em conjunto com a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Sob direção de cena e artística de Paulo Abrão Esper, o espetáculo cênico reunirá trechos populares de grandes óperas italianas, interpretadas pelos solistas Raquel Paulin (soprano), Daniel Umbelino (tenor) e Fernando Carrera (pianista). A produção traz ainda elementos cenográficos e legendas em português, tornando a experiência acessível e imersiva para o público.

A entrada é gratuita, sendo solicitado apenas 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Banco de Alimentos do município para atender famílias em situação de vulnerabilidade social.

O projeto “A Caminho do Interior” já passou por 18 cidades na edição anterior e, em 2025, pretende atingir mais de 20 municípios com 24 espetáculos gratuitos, reafirmando o compromisso com a difusão da arte lírica e da cultura italiana no estado de São Paulo.