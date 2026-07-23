Montanhistas enfrentam -11,3°C e conquistam três dos picos mais emblemáticos do Parque Nacional de Itatiaia

De Artur Nogueira

Um grupo de seis montanhistas,cinco nogueirenses e um mogimiriano, viveu uma experiência inesquecível durante uma expedição ao Parque Nacional de Itatiaia, na Serra da Mantiqueira. A aventura coincidiu com o registro de -11,3°C, a menor temperatura do ano no local e uma das mais baixas registradas no Brasil em 2026.

O frio extremo atraiu equipes de reportagem de diversas emissoras, que estiveram no parque entrevistando visitantes que enfrentaram a madrugada congelante.

Mesmo diante das condições severas, o grupo cumpriu o roteiro planejado e alcançou três dos principais cumes da Parte Alta do parque: o Pico das Agulhas Negras, o Morro do Couto e a Pedra do Sino.

O destaque da expedição foi o Pico das Agulhas Negras, com 2.791 metros de altitude, considerado o 5º ponto mais alto do Brasil e o ponto culminante do estado do Rio de Janeiro. O grupo também conquistou o Morro do Couto, com 2.680 metros de altitude, o 8º ponto mais alto do Brasil e o segundo ponto mais alto do estado do Rio de Janeiro.

A terceira conquista foi a Pedra do Sino de Itatiaia, com 2.670 metros de altitude, reconhecida como o 9º ponto mais alto do país, localizada em uma das áreas mais remotas do parque. (IBGE⁠￼)

Além do desafio físico das trilhas e da altitude, os montanhistas precisaram enfrentar temperaturas negativas, vento intenso e geada, cenário raro que transformou a paisagem da Serra da Mantiqueira em um verdadeiro espetáculo de inverno.

Para o grupo, a expedição representou muito mais do que alcançar cumes. Foi uma oportunidade de vivenciar a força da natureza, superar limites e contemplar algumas das paisagens mais impressionantes do montanhismo brasileiro. Como cristãos, os montanhistas também reconheceram a presença, o cuidado e a proteção de Deus em cada passo da jornada, agradecendo por mais essa conquista vivida com fé e gratidão.

Participaram da aventura:

* Jedaías Sakamoto

* Rafael Gomes da Silva

* Junior Ferreira Rossetto

* Leonardo Silva Lima

* Charles Daniel Nogarolli de Oliveira

* Daniele Cepriana Perez Paes