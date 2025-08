Moradas da Barra: um novo conceito de viver em Jaguariúna

Plantão especial de vendas acontece no fim de semana do Dia dos Pais, com condições exclusivas, café para os visitantes e a oportunidade de conhecer a área do condomínio mais completo de Jaguariúna.

Um novo bairro começa a ganhar forma em Jaguariúna. Localizado na entrada da Fazenda da Barra, o Moradas da Barra é mais do que um empreendimento imobiliário — é um marco na expansão urbana planejada da cidade. Idealizado pelo Grupo Base, o residencial fechado traz um conceito premium que une conforto, segurança, modernidade e, principalmente, um olhar voltado para o futuro de Jaguariúna.

Com lotes a partir de 250 m², condições facilitadas de pagamento e financiamento direto com a loteadora em até 180 meses, o Moradas da Barra chega como uma das opções mais completas para quem deseja morar bem ou investir com visão estratégica.

Além de oferecer qualidade de vida aos moradores, o projeto também trará benefícios diretos para a cidade, com a implantação de uma Estação de Tratamento de Água (ETA) às margens do Rio Camanducaia — obra que aumentará significativamente a capacidade de abastecimento de Jaguariúna.

Localização privilegiada, lazer e infraestrutura completa

“O Moradas da Barra é o primeiro loteamento da região da Fazenda da Barra. Quem compra agora, investe na porta de entrada de uma região que está sendo planejada e valorizada pela própria prefeitura”, explica Daniel Ferraz, diretor imobiliário responsável pelo projeto. A localização reúne tranquilidade, fácil acesso aos principais pontos da cidade e o privilégio de estar cercado pela natureza.

Situado a 6 minutos do Parque dos Lagos, 1 minuto da Rua Maranhão e próximo a pontos de lazer como o Naga Cable Park, o condomínio está em uma área que combina qualidade de vida e grande potencial de valorização.

Projetado para oferecer conforto e bem-estar em cada detalhe, o condomínio contará com mais de 10 itens de lazer, incluindo piscina com borda infinita, quadras poliesportiva, de beach tennis e peteca, playground e pet place, redário e espaço calistenia, churrasqueira gourmet, salão de festas e fire place, academia e ciclovia.

A infraestrutura também é um dos grandes diferenciais: pavimentação asfáltica, rede de esgoto, reservatório de água próprio, calçadas com acessibilidade, sinalização viária e iluminação em LED fazem parte do projeto.

O Moradas da Barra também oferecerá portaria com atendimento 24 horas, muro perimetral acima de 2,5 metros de altura, espaço delivery e vagas para visitantes. Tudo pensado para garantir tranquilidade e praticidade no dia a dia dos moradores.

Empreendimento sustentável que beneficia toda a cidade

Como contrapartida ao empreendimento, será construída, em parceria com o município, uma moderna Estação de Tratamento de Água (ETA) às margens do Rio Camanducaia — uma captação inédita no sistema de abastecimento de Jaguariúna.

Com capacidade inicial para tratar 50 litros por segundo, e possibilidade de expansão para 150 l/s, a ETA aumentará em 60% o abastecimento da cidade, beneficiando bairros como Guedes, Reserva da Barra, Ana Helena, Lago da Barra, Floresta, Santo Antônio do Jardim, Bom Jardim e, claro, o próprio Moradas da Barra.

“Essa é uma obra histórica para a cidade. Estamos falando de segurança hídrica, sustentabilidade e responsabilidade com o crescimento urbano”, ressalta Daniel.

Conheça no Dia dos Pais

O atendimento no plantão do Moradas da Barra acontece todos os dias, das 8h às 18h, mas no fim de semana do Dia dos Pais, sábado (9) e domingo (10), a equipe prepara um atendimento especial, com café para os visitantes e a oportunidade de conhecer a maquete e as obras em andamento do novo condomínio premium da cidade.

Este será o fim de semana das condições exclusivas, com vantagens diferenciadas para quem visitar o plantão. “Ainda estamos praticando a tabela de lançamento, com entrada facilitada e parcelamento em até 180 meses”, destaca Daniel.

O stand de vendas está localizado na Estrada Governador André Franco Montoro, nº 700, em Jaguariúna. A equipe reforça que as condições especiais valem durante todo o fim de semana, e o atendimento será feito sem intervalo enquanto houver visitantes.

“Venha tomar um café com a gente, conhecer nossa maquete e ver de perto as obras já em andamento. Estamos aqui para apresentar um projeto que vai transformar não só a vida dos moradores, mas também o futuro da cidade”, convida Daniel.