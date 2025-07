MORADORES DO FLORIANÓPOLIS SÃO ATENDIDOS PELO ‘JAGUARIÚNA SOLIDÁRIA’

Moradores do bairro Florianópolis são atendidos nesta sexta-feira, dia 11 de julho, pela equipe do programa Jaguariúna Solidária. A ação acontece no Parque José Pires Júnior até as 14h.

Promovido pelo Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna, o programa oferece gratuitamente roupas, calçados e acessórios para famílias em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa tem como principal objetivo levar benefícios sociais para mais perto da comunidade, incentivando ações de cidadania e solidariedade de maneira prática e acessível.