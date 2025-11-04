Moradores do Jardim Esperança já podem solicitar ligação de água junto ao Saean

Serviço já está disponível para as 54 novas casas do novo bairro; solicitação pode ser feita pelo WhatsApp ou presencialmente

Os moradores do novo bairro Jardim Esperança, em Artur Nogueira, já podem solicitar a ligação de água junto ao Serviço de Água e Esgoto (Saean). As 54 casas foram entregues na última sexta-feira (31) a partir de parceria entre a Prefeitura e o Governo de São Paulo, e o serviço de ligação já está sendo realizado pela autarquia.

Na manhã desta segunda-feira (4), a moradora Maria Luzia foi a primeira a fazer a solicitação. Após 28 anos pagando aluguel, ela contou que a realização do sonho da casa própria representa o fim de uma longa espera. Bell comentou ainda que pretende agilizar o pedido para conseguir se mudar o quanto antes e evitar o pagamento de mais um mês de aluguel.

COMO SOLICITAR

O Saean informa que o pedido de ligação pode ser feito pelo WhatsApp (19) 99670-9508, sem necessidade de deslocamento até o local.

Também é possível realizar o atendimento presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, no prédio localizado na Rua Dez de Abril, 844 – Santa Rosa.

Em ambos os casos, é necessário apresentar documentos pessoais e o contrato da casa.

A autarquia orienta que os moradores realizem o pedido o quanto antes, para garantir a ligação de forma ágil e permitir que todos possam se mudar para as novas casas com tranquilidade.