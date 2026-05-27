Motociclista fica gravemente ferido após colisão frontal em rodovia de Artur Nogueira

Acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira na SP-107; vítima sofreu fratura na perna e foi socorrida ao Pronto-Socorro

Um motociclista ficou gravemente ferido após se envolver em uma colisão frontal na manhã desta quarta-feira (27), na Rodovia SP-107, em Artur Nogueira.

Segundo as informações do Policiamento Rodoviário, a motocicleta seguia no sentido Holambra quando colidiu frontalmente contra um veículo que acessava a rodovia.

Com o impacto, o motociclista sofreu fratura na perna direita e foi removido ao Pronto-Socorro de Artur Nogueira para atendimento médico.

Os condutores envolvidos foram submetidos ao teste do etilômetro, com resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica.

A ocorrência foi atendida por uma equipe do Policiamento Rodoviário, com apoio de uma viatura no local.

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