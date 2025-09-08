Motorista de Porsche foge de abordagem e bate em viatura da Guarda Municipal em Jaguariúna

Perseguição terminou no Jardim Dom Bosco; veículo de luxo será apreendido e caso foi registrado por desobediência

Um jovem de 21 anos foi detido na noite de domingo (7) após fugir de uma abordagem da Guarda Civil Municipal (GCM) e colidir o Porsche 911 Carrera que dirigia contra uma viatura da corporação, em Jaguariúna (SP). O caso ocorreu durante patrulhamento de rotina e foi registrado na Delegacia de Polícia da cidade como desobediência.

Segundo a GCM, o veículo de luxo circulava sem a placa dianteira quando foi parado na região central, próximo ao McDonald’s da Rua Cândido Bueno. O condutor, ao ser informado de que o carro seria apreendido, deu marcha à ré e iniciou fuga em alta velocidade.

A perseguição se estendeu pela avenida até o bairro Dom Bosco, onde terminou no cruzamento da Rua São Paulo com a Rua Rio Grande do Sul. No local, o Porsche colidiu contra uma viatura da GCM que prestava apoio, causando danos ao veículo oficial.

O motorista foi contido e encaminhado à delegacia, O carro, ano 2024 e registrado em nome de uma empresa de transportes de Artur Nogueira, não tinha seguro, de acordo com o boletim de ocorrência.

Peritos da Polícia Científica estiveram no local e liberaram a área após a análise. O jovem foi liberado após o registro da ocorrência.