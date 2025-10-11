Motorista morre atropelado pelo próprio ônibus turístico em Holambra
Veículo desgovernado atingiu o condutor após ele descer para abrir o portão de acesso; caso será investigado pela Polícia Civil
Um acidente fatal foi registrado na manhã deste sábado (11), em Holambra. Um jovem de 28 anos morreu após ser atropelado pelo próprio ônibus turístico que dirigia, conhecido como “Bonde das Flores”. O caso ocorreu por volta das 10h, na Avenida dos Imigrantes, pouco antes do início dos passeios programados para o dia.
Segundo informações preliminares, o motorista desceu do veículo para abrir o portão de acesso ao local de saída dos passeios, quando o ônibus perdeu o freio. Desgovernado, o veículo atropelou o condutor, atravessou a avenida e só parou ao colidir com um caminhão estacionado na parte inferior da via.
A vítima foi socorrida com vida e encaminhada à Policlínica Municipal de Holambra, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A Polícia Militar isolou a área e aguarda a chegada da perícia técnica. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Jaguariúna.
O incidente causou comoção entre moradores e visitantes que estavam na região. O veículo envolvido faz parte de um serviço turístico tradicional do município, e o passeio foi suspenso após o acidente.
A Prefeitura de Holambra e os responsáveis pelo serviço ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o ocorrido.