Motorista sofre mal súbito e derruba poste em rotatória de Paulínia

Veículo colidiu contra estrutura na manhã desta quarta-feira (15); vítima foi socorrida com dores no peito e no abdômen

Um motorista sofreu um mal súbito e perdeu o controle do carro que dirigia, colidindo contra um poste na manhã desta quarta-feira, 15 de outubro, em Paulínia (SP). O acidente ocorreu na rotatória do Portal Greco-Romano, um dos principais pontos de acesso da cidade.

De acordo com a Guarda Municipal, o condutor trafegava pela Avenida Antônio Batista Piva, no sentido bairro, quando, ao se aproximar da rotatória, teve um mal-estar repentino, o que fez com que perdesse o controle da direção. O veículo colidiu violentamente com um poste de energia elétrica, que foi partido ao meio com o impacto.

O motorista foi socorrido consciente, com dores no peito e no abdômen, provavelmente causadas pelo acionamento do cinto de segurança e do airbag. Ele foi encaminhado a uma unidade de saúde para avaliação médica.

Em razão do acidente, a Avenida Antônio Batista Piva precisou ser interditada no sentido bairro. A CPFL Paulista, concessionária responsável pelo fornecimento de energia na região, enviou equipes ao local para a remoção do poste danificado e restabelecimento do serviço.