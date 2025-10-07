Mulher é esfaqueada em Artur Nogueira e caso é registrado como feminicídio

Vítima de 50 anos foi encontrada em estado grave após buscar ajuda na casa de um vizinho durante a madrugada desta terça-feira (7)

Uma mulher de 50 anos foi esfaqueada na madrugada desta terça-feira (7) em Artur Nogueira. O caso, atendido pelo 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I), foi registrado como feminicídio no plantão policial do município.

De acordo com a PM, a equipe foi acionada via COPOM às 4h02 para atender a uma ocorrência na Rua Antônio Tagliari. Segundo o solicitante, um jardineiro de 51 anos, ele estava dormindo quando ouviu gritos e batidas em seu portão. Ao sair para verificar, deparou-se com sua vizinha, uma cozinheira de 50 anos, que apenas conseguiu dizer que havia sido esfaqueada antes de cair no chão.

Ainda conforme relato do vizinho, horas antes havia uma confraternização na residência da vítima com amigos e o companheiro dela. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram marcas de sangue pela cozinha e quintal, mas nenhuma pessoa ou documento de identificação no interior do imóvel.

A vítima foi socorrida por uma ambulância ao Hospital Municipal de Artur Nogueira, onde deu entrada em estado grave, entubada e com três perfurações na região abdominal. A perícia compareceu ao local para coletar evidências, e a Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime.