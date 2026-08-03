Mulher é presa após invadir casa da avó e descumprir medida protetiva em Mogi Guaçu

Vítima relatou ter sido agredida com chutes e empurrões no Jardim Zaniboni II

Uma mulher foi presa pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (3), após descumprir uma medida protetiva no bairro Jardim Zaniboni II, em Mogi Guaçu.

A equipe foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar para atender uma ocorrência inicialmente registrada como desentendimento familiar.

No local, a vítima informou que sua neta havia invadido a residência e a agredido com chutes e empurrões. Ela também apresentou uma medida protetiva vigente contra a autora e relatou que a mulher ainda permanecia dentro do imóvel.

Os policiais localizaram e abordaram a suspeita. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Defesa da Mulher de Mogi Guaçu.

Após analisar o caso, a autoridade policial ratificou a prisão pelo descumprimento da medida protetiva. A mulher permaneceu presa e à disposição da Justiça.

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