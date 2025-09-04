Mulher é presa por furto em comércio no Jardim Almira, em Mogi Guaçu

Polícia Militar recuperou produtos e vítima relatou reincidência da infratora

No final da manhã desta quinta-feira (4), a Polícia Militar de Mogi Guaçu foi acionada para atender uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial localizado no Jardim Almira.

De acordo com a PM, a suspeita foi localizada pouco depois do crime e abordada. Em sua bolsa, os policiais encontraram dois produtos de higiene e beleza. A proprietária do comércio esteve presente no local da abordagem e reconheceu os itens como sendo de seu estabelecimento.

A vítima relatou ainda que não era a primeira vez que a mesma autora furtava o local, apresentando inclusive imagens de filmagem que confirmam a ação.

Diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária. A mulher, de 35 anos, permaneceu presa, e os produtos foram devolvidos à vítima.