Mulher é presa por tráfico após ação da GCM em Artur Nogueira

Entorpecentes foram localizados em residência no bairro São João dos Pinheiros após denúncias anônimas

Uma mulher foi presa por suspeita de tráfico de drogas durante uma ação da Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira realizada no bairro São João dos Pinheiros.

De acordo com a corporação, a ocorrência teve início após denúncias anônimas informarem que uma residência estaria sendo utilizada para armazenar e distribuir entorpecentes. As informações também apontavam que um homem utilizava uma bicicleta motorizada para realizar a entrega das drogas na cidade.

Durante patrulhamento, equipes da GCM e do Canil localizaram no imóvel uma bicicleta motorizada com características semelhantes às descritas nas denúncias.

Ao ser abordada, a moradora informou aos agentes que armazenava drogas na residência e indicou onde parte do material estava escondido.

Segundo a Guarda Municipal, uma criança de 9 anos, filha da investigada, relatou ter arremessado um saco contendo entorpecentes sobre o telhado ao perceber a aproximação da viatura. Com as informações, os agentes localizaram 61 porções de maconha, 23 papelotes de cocaína e 20 pinos contendo cocaína.

Durante as buscas no imóvel, com o auxílio do cão farejador da equipe do Canil, também foram encontrados aproximadamente 10 gramas de cocaína a granel e 242 pinos plásticos vazios, semelhantes aos utilizados para embalar drogas destinadas ao comércio.

A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada ao Plantão Policial, juntamente com os entorpecentes e os demais materiais apreendidos.

A autoridade policial registrou a ocorrência por tráfico de drogas. Após prestar depoimento, a investigada foi liberada para responder ao processo em liberdade, após informar que está grávida.

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