Mulher esfaqueada em Artur Nogueira morre após três dias internada

Vítima, identificada como Regiane Ribeiro, de 50 anos, foi atacada no bairro Itamaraty; companheiro é o principal suspeito e segue foragido.

Regiane Ribeiro, de 50 anos, que havia sido esfaqueada na madrugada de terça-feira (7) no bairro Itamaraty, em Artur Nogueira (SP), morreu na madrugada desta sexta-feira (10). Ela estava internada em estado grave desde o dia do ataque e não resistiu às lesões.

Segundo informações policiais e relatos de testemunhas, após ser atacada a vítima pediu socorro a um vizinho, que a encontrou batendo no portão e clamando por ajuda. Inicialmente Regiane foi levada ao Hospital Municipal de Artur Nogueira, onde os médicos identificaram três perfurações no abdômen; ela foi entubada e transferida em seguida para o Hospital de Clínicas da Unicamp, em Campinas, onde passou por cirurgia de emergência.

A Polícia Militar e as autoridades locais informaram que o principal suspeito pelo crime é o companheiro da vítima, que permanece foragido. O caso foi registrado e segue sob investigação pelas delegacias competentes.

A família comunicou que o velório ocorrerá no sábado (11), das 8h às 10h; o local não foi divulgado por decisão da família. As autoridades pedem que qualquer informação que possa auxiliar na localização do suspeito seja comunicada à Polícia Civil.

Fonte: g1