Mulheres são vítimas de sequestro relâmpago após saírem de bar em Campinas; suspeito é identificado e confessa o crime

Duas mulheres, de 61 e 63 anos, foram vítimas de um sequestro relâmpago após deixarem um bar no bairro Cambuí, em Campinas (SP), no último sábado (6). Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil nesta terça-feira (9), o criminoso seguiu as vítimas até Valinhos, onde as abordou armado e as manteve sob ameaça dentro do carro.

Durante a ação, o suspeito percorreu diversas cidades da região com as vítimas sob seu controle, incluindo Vinhedo, Campinas e Rio Claro. O veículo das mulheres foi posteriormente localizado abandonado em Rio Claro.

A investigação apontou o uso de um carro registrado em nome de uma mulher, que, em depoimento, afirmou que o namorado era quem utilizava o veículo. O homem foi localizado na segunda-feira (8) e conduzido até a Delegacia de Investigações Gerais (DIG), onde confessou o crime.

O delegado responsável pelo caso informou que grande parte dos pertences das vítimas foi recuperada. No entanto, o suspeito responderá em liberdade, uma vez que não houve prisão em flagrante devido ao tempo decorrido entre o crime e a identificação do autor.