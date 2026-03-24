MULHERES VIVEM DIA DE CUIDADO, BEM-ESTAR E FORTALECIMENTO EM JAGUARIÚNA

Nesta terça-feira, dia 24 de março, a Casa da Mulher de Jaguariúna promoveu uma ação especial voltada ao público feminino, reunindo atividades gratuitas focadas no acolhimento, na saúde emocional e no resgate da autoestima. A iniciativa fez parte da programação do Mês da Mulher e foi aberta à população.

As atividades tiveram início com um café da manhã de boas-vindas, incentivando a interação e o fortalecimento de vínculos entre as participantes. Na sequência, aconteceu uma roda de conversa com o tema “Cansaço emocional feminino: por que estamos sempre exaustas?”, que trouxe reflexões sobre saúde mental, exaustão psicológica, sentimentos de culpa, cobranças sociais e a relevância do autocuidado.

A programação também incluiu uma prática de relaxamento aliada à aromaterapia, proporcionando momentos de tranquilidade, reconexão e alívio do estresse do dia a dia. Para finalizar, as mulheres participaram de uma oficina de automaquiagem com foco na valorização da autoestima.

Foto: divulgação