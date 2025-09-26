MUNICIPAL DE FUTSAL TAÇA PRATA TEM SEGUNDA RODADA NESTE SÁBADO

Tem sequência neste sábado,27, com 10 jogos programados, o Campeonato Amador de Futsal Taça Prata promovido pela Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna.

É a segunda rodada da competição que nesta edição conta 25 equipes divididas em 4 grupos. Confira a agenda:

Sábado – Ginásio do Azulão

13h – Ousados FC x Milan Futsal

14h – Família RDB x Vila São José

15h – Império x Juventude B.D.C

16h – Europa Ferraz x Roseira de Baixo

17h – São Cristõvão FC x Falcões FC

18h – Ajax x Resenha

Sábado – Roseira de Baixo

13H – Portugal FCC x Cruzeiro

14h – Aliança JR x Cascavél

15h – Ponte Preta Futsal x Los Parças

16h – Peralta x Madrid