MUNICIPAL DE FUTSAL TAÇA PRATA TEM SEGUNDA RODADA NESTE SÁBADO
Tem sequência neste sábado,27, com 10 jogos programados, o Campeonato Amador de Futsal Taça Prata promovido pela Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna.
É a segunda rodada da competição que nesta edição conta 25 equipes divididas em 4 grupos. Confira a agenda:
Sábado – Ginásio do Azulão
13h – Ousados FC x Milan Futsal
14h – Família RDB x Vila São José
15h – Império x Juventude B.D.C
16h – Europa Ferraz x Roseira de Baixo
17h – São Cristõvão FC x Falcões FC
18h – Ajax x Resenha
Sábado – Roseira de Baixo
13H – Portugal FCC x Cruzeiro
14h – Aliança JR x Cascavél
15h – Ponte Preta Futsal x Los Parças
16h – Peralta x Madrid