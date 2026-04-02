Nando do Gás assume Secretaria de Cultura de Artur Nogueira

Empresário e ex-vereador traz experiência e proximidade com a população para fortalecer a pasta

A Prefeitura de Artur Nogueira anunciou Luiz Fernando Dias, conhecido como Nando do Gás, como novo secretário de Cultura do município. Empresário, nogueirense, casado e pai de dois filhos, ele assume a pasta com a proposta de fortalecer as políticas culturais e ampliar o diálogo com a população.

Aos 38 anos, Nando construiu sua trajetória profissional com base no trabalho e no contato direto com as pessoas. Ao longo da vida, atuou em diferentes funções, como carteiro, entregador de pizza e guarda mirim, além de estar há mais de 20 anos no ramo de comércio de gás – experiências que contribuem para a visão prática e sensível às demandas da população.

Além disso, foi vereador por três mandatos, período em que se destacou pela proximidade com a população e pela escuta ativa das necessidades da cidade. Para o prefeito Lucas Sia (PL), essa vivência é um diferencial importante. “Essa conexão com as pessoas é o que nos move e orienta as decisões do dia a dia”, afirmou.

A mudança faz parte de um processo de fortalecimento da gestão municipal. Segundo o prefeito, a atualização no secretariado busca trazer novo ritmo às ações, mantendo o foco principal nas pessoas e no desenvolvimento da cidade.