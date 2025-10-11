NAPr realiza Festa do Dia das Crianças com manhã de alegria e inclusão

O Núcleo de Atenção Psicossocial Referenciado (NAPr), serviço voltado ao atendimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições do neurodesenvolvimento, realizou na manhã desta sexta-feira, 10 de outubro, a Festa do Dia das Crianças, no Centro Múltiplo do Idoso.

A atividade reuniu crianças atendidas pelo serviço e suas famílias em uma manhã de alegria, descontração e integração, com brinquedos infláveis, bolo, pipoca, algodão-doce e muita diversão.

O evento foi organizado com muito carinho pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde, que atua diariamente no acolhimento e acompanhamento das crianças e famílias assistidas pelo NAPr.

Referência em atendimento especializado e gratuito, o NAPr tem se consolidado como um espaço essencial no cuidado à saúde mental infantil e na promoção de um ambiente de inclusão e afeto