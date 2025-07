‘NESSUN DORMA’ TRAZ A MAGIA DA ÓPERA ITALIANA PARA JAGUARIÚNA NESTA QUINTA

O palco do Teatro Municipal Dona Zenaide, em Jaguariúna, será tomado pela grandiosidade da ópera italiana nesta quinta-feira, dia 24 de julho, às 20h, com a apresentação do espetáculo “Nessun Dorma, a magia da ópera italiana”. A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência na bilheteria do teatro.

O espetáculo integra a turnê 2025 do projeto A Caminho do Interior, uma realização do Consulado Geral da Itália em São Paulo, do Istituto Italiano di Cultura San Paolo e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA). A produção é da Amigos da Ópera de Jacareí e da Cia Ópera São Paulo, com correalização da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

“Nessun Dorma” apresenta um recorte cênico com trechos populares e emocionantes do repertório operístico italiano, interpretado em italiano com legendas em português, garantindo uma experiência acessível e envolvente ao público. A apresentação é uma homenagem especial aos 90 anos do nascimento do lendário tenor Luciano Pavarotti (in memoriam), um dos maiores nomes da ópera mundial.

O elenco reúne grandes talentos da música erudita: a soprano Raquel Paulin, o tenor Daniel Umbelino e o pianista Fernando Carrera. A direção geral e artística é assinada por Paulo Esper, com direção de palco e iluminação de Willian Nunes. O espetáculo tem duração aproximada de 60 minutos e é indicado para todas as idades.

Serviço:

Espetáculo: “Nessun Dorma, a magia da ópera italiana”

Data: Quinta-feira, 24 de julho

Horário: 20h

Entrada gratuita — retirada de ingressos uma hora antes na bilheteria

Local: Teatro Municipal Dona Zenaide, Jaguariúna

Classificação: Livre

Duração: 60 minutos