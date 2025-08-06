Nesta sexta tem Dia dos Pais na Rota: lojas atendem até as 20 horas

Comércio e ACE Holambra promovem noite especial com compras, música e gastronomia

Sexta-feira, 8 de agosto, a Rua Rota dos Imigrantes será palco de mais uma edição especial que une compras, lazer e boa gastronomia. Em clima de (quase) véspera do Dia dos Pais, 20 lojas estarão abertas até as 20 horas, oferecendo aos clientes a oportunidade de escolher o presente ideal com tranquilidade e em horário estendido.

O evento, realizado pelo comércio e pela Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE Holambra), está se tornando tradição no calendário local, seguindo o sucesso das edições do Dia do Rei e do Dia das Mães, que atraíram centenas de consumidores à principal via de empresas varejistas da cidade.

Além das opções de presentes para os pais — e também produtos femininos e variados —, a noite contará com a presença de food trucks, que prometem agradar todos os paladares: crepes, batata recheada, sushi, comida mexicana, hambúrguer, churrasco, hot dog, churros, pastel, chopp, drinks e macarrão de frigideira, entre outras delícias. Música ao vivo completa o clima descontraído, tornando a Rota dos Imigrantes num ponto de encontro para toda a família.

Quais lojas estarão abertas?

* Bel Fashion • Divina Terra • Drogaria Total Santa Helena • El Shadai Magazine • Ellô Cosméticos • Fabril Decor • Holambier • Kendi Cafeteria • Magazine Alcione • Multidrogas / Centro • O Boticário • Óticas Carol • Óticas Guarnieri • Óticas Ipanema • Tropical Jeans • 3d Soluções & Geek • À Flor da Pele • Carol Utilidades • Oficina do Celular • Salii • Vilage Variedades