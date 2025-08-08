No Dia do Pedestre, Renovias conscientiza sobre importância de atravessar pela passarela

Ação visou alertar pedestres dos riscos de cruzar a rodovia, evitar acidentes e preservar a segurança

A Renovias promoveu uma importante ação referente ao Dia do Pedestre, celebrado nesta sexta-feira (08/08), visando conscientizar sobre o uso de passarelas. Para se ter uma ideia da importância da estrutura, um estudo feito pela concessionária, considerando uma rodovia com 3 faixas de rolamento por sentido, aponta que a travessia pela passarela leva em média 1 min e 15 segundos. Em nível pela rodovia, considerando raras janelas de intervalo, 2 min e 25 segundos, geralmente no período noturno ou de dia em rodovias com baixo fluxo de veículos. Isso faz com que a travessia insegura represente um aumento de +93% no tempo, se comparada ao uso da passarela.

Com a instalação de banners ressaltando a frase “A pressa não encurta o tempo, encurta a vida. Utilize a passarela” e distribuição de panfletos a cerca de 40 pessoas, a concessionária conscientizou pedestres sobre os riscos envolvidos na travessia de rodovias, promovendo a segurança no trânsito e incentivando a utilização das passarelas.

O objetivo foi reforçar a importância de se utilizar as passarelas disponibilizadas para a travessia segura em toda a malha viária da Renovias. A ação ocorreu nos km 172 e 175, sentido leste, da Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-342), em Mogi Guaçu, e contou com a presença da 2ª Companhia do 4º Batalhão da Polícia Rodoviária.

Atualmente, apenas no trecho entre as cidades de Mogi Mirim e Mogi Guaçu (SP-340 e SP-342), em relação à infraestrutura voltada à travessia de pedestres, a concessionária possui 4 passarelas, 8 viadutos com passagens superiores para pedestres e outras 14 passagens inferiores para pedestres.

Orientações

As orientações destacadas nos materiais distribuídos na ação enfatizaram a importância da segurança ao atravessar rodovias, ressaltando também casos em que não há passarelas ou viadutos. Em situações como essa, a concessionária recomenda o uso de roupas claras, especialmente à noite, para aumentar a visibilidade; caminhar o mais distante possível da rodovia; andar no sentido contrário aos veículos, e sempre olhar para os dois lados da pista antes de atravessar.

A recomendação também inclui embarcar e desembarcar em ônibus nos locais corretos e atravessar sempre em pontos sinalizados, utilizando calçadas e escadas que facilitam o acesso seguro.

“É fundamental conscientizar a população sobre os riscos que os pedestres enfrentam, diariamente, nas rodovias. A utilização das passarelas e o respeito às normas de segurança são essenciais para salvar vidas e proteger a todos. Queremos rodovias cada vez mais seguras, esse é o papel da Renovias”, afirmou Alexandre Bueno da Silva, Coordenador de Tráfego da concessionária.

