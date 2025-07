Nova estrutura de água e esgoto implantada pela Águas de Holambra, no Centro Social Holandês, beneficia diretamente 61 famílias

Instalação de mais de 2 mil metros de tubulação garante maior autonomia e segurança no acesso aos serviços

A Águas de Holambra, concessionária responsável pelos serviços de saneamento no município, concluiu nesta semana, uma importante obra de infraestrutura no Centro Social Holandês. A intervenção levou rede de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto para 61 residências, promovendo avanços significativos na saúde pública e qualidade de vida aos moradores. Ao todo, foram implantados cerca de 1.100 metros de rede coletora de esgoto e 1.050 metros de tubulação para abastecimento de água. O projeto também contemplou derivações individuais para cada residência, garantindo autonomia e segurança no acesso aos serviços.

Antes da obra, o Centro Social contava com um sistema de abastecimento próprio e a nova conexão à rede pública representa um salto de qualidade e confiabilidade. “É um ganho para todos os moradores ter água e esgoto tratado”, destaca Geraldo De Bruin, presidente da Associação do Centro Social Holandês.

O projeto seguiu rigorosos padrões técnicos, definidos pela equipe de engenharia da Águas de Holambra, com foco na segurança e na organização operacional. Cada etapa foi cuidadosamente planejada para garantir eficiência e o mínimo de interferência na rotina dos moradores.

Segundo Daniel Mantovani, diretor-presidente da Águas de Holambra, a iniciativa é mais do que uma entrega de infraestrutura: é uma aproximação com a comunidade. “Nosso trabalho é guiado pelo respeito à história e às necessidades de cada local. Trazer a Águas de Holambra para o Centro Social Holandês e dar esse passo ao lado da população é motivo de orgulho para todos nós”, destacou.

Com a infraestrutura concluída, na próxima fase, equipes da concessionária irão auxiliar os moradores com o processo de ligação das residências à nova rede, orientando sobre a documentação necessária para cadastramento, instalação dos hidrômetros, funcionamento das rotinas de leitura e pagamento e sobre os serviços prestados no município.

O prefeito de Holambra, Fernando Capato, também celebrou o avanço. “Hoje é um dia feliz e importante para nossa cidade. Agradecemos à concessionária pela agilidade na entrega e continuaremos trabalhando para levar infraestrutura básica aonde for necessário”, afirmou.

Entregas como esta reforçam o compromisso da Águas de Holambra com o bem-estar da população local, investindo não apenas na qualidade dos serviços prestados e da água distribuída, mas também em ações que aproximam a população do saneamento, como os programas “Portas Abertas” e ‘Saúde Nota 10” que levam conhecimento, transparência e educação socioambiental para toda a comunidade.

Sobre a Águas de Holambra

A Águas de Holambra, empresa da Aegea Saneamento, é responsável pela gestão plena dos serviços de saneamento básico do município de Holambra. A empresa iniciou suas atividades em janeiro de 2016 com o desafio de garantir a regularidade do abastecimento e melhorar a qualidade da água que chega à casa do holambrense.

Saiba mais em www.aguasdeholambra.com.br

Sobre a Aegea

Criada em 2010, a Aegea é referência no setor privado de saneamento básico no Brasil. Em cada município onde atua, leva mais saúde e qualidade de vida para a população, respeitando sempre o meio ambiente e a cultura local. Hoje, são mais de 33 milhões de pessoas atendidas em mais de 760 cidades de 15 estados, de norte a sul do Brasil

Saiba mais em https://www.aegea.com.br/