Nova etapa da Operação Cata-Bagulho será realizada entre os dias 3 e 7 de novembro

A Prefeitura de Holambra realizará, entre os dias 3 e 7 de novembro, uma nova etapa da Operação Cata-Bagulho, ação que tem como objetivo reforçar a limpeza urbana e contribuir para a manutenção de uma cidade mais bonita, segura e livre de criadouros do mosquito da dengue. A iniciativa é coordenada pelo Departamento Municipal de Serviços Públicos e prevê o recolhimento de materiais como móveis danificados e restos de poda, que devem ser deixados na calçada antes das 7h30 do dia da coleta no bairro (veja abaixo o cronograma).

De acordo com o diretor municipal da pasta, Theodoro Vermeulen, o trabalho é fundamental para a conservação da cidade e depende da colaboração dos moradores. “Essa é uma ação importante para manter Holambra limpa e organizada. Quando cada morador faz a sua parte e descarta corretamente o que não tem mais uso, todos ganham: o meio ambiente, a saúde pública e a comunidade”, destacou.

Ele ressalta que durante o trabalho, lixo doméstico, restos de construção civil e equipamentos eletrônicos não são recolhidos e que, em caso de chuva, a atividade poderá ser adiada.

Confira o cronograma da Operação Cata-bagulho:

– Segunda-feira, 3 de novembro: Jardim Flamboyant, Parque dos Ipês, Groot e Jardim das Tulipas

– Terça-feira, 4 de novembro: Jardim das Tulipas, Jardim Holanda, Morada das Flores e Centro

– Quarta-feira, 5 de novembro: Imigrantes, Vila Nova e Residencial Moinho

– Quinta-feira, 6 de novembro: Residencial Moinho, Residencial Van den Broek, Pinhalzinho e Colônia dos Pedroso

– Sexta-feira, 7 de novembro: Camanducaia, Residencial Vila das Tulipas e Residencial Flor D’Aldeia